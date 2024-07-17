Купавшегося голым в фонтане мужчину задержали в Краснодаре

Полиция краевого центра задержала мужчину, который купался в городском фонтане в обнаженном виде.

Нарушителем оказался 43-летний местный житель. Он пояснил, что на такой поступок его подтолкнула сильная жара.

Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за грабеж, кражи, разбой, оборот наркотиков, оскорбление представителя власти и другие преступления.

В отношении задержанного составили административный протокол о мелком хулиганстве, ему грозит до 15 суток ареста, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 5 июля на улице Красной около Триумфальной арки. Мужчина разделся догола и залез в фонтан, расположенный вокруг памятника Святой великомученицы Екатерины на центральной аллее.