Купаться в море с надувными матрасами запретили 27 августа в Анапе

В городе-курорте продолжает действовать запрет на использование в море надувных плавсредств.

В связи с сильным северо-восточным отжимный ветром 27 августа купаться в море с надувными кругами, матрасами, а также выходить в море на сапбордах и катамаранах запрещено.

Жителей и гостей курорта просят быть внимательными, не оставлять детей и пожилых людей у воды без присмотра, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

Читайте также: сильный дождь, грозы и смерчи прогнозируют на Кубани 27-28 августа.