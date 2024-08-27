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Купаться в море с надувными матрасами запретили 27 августа в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kupatsya-v-more-s-naduvnymi-matrasami-zapretili-27-avgusta-v-anape
Купаться в море с надувными матрасами запретили 27 августа в Анапе
Фото t.me/mvd23krasnodar

В городе-курорте продолжает действовать запрет на использование в море надувных плавсредств.

В связи с сильным северо-восточным отжимный ветром 27 августа купаться в море с надувными кругами, матрасами, а также выходить в море на сапбордах и катамаранах запрещено.

Жителей и гостей курорта просят быть внимательными, не оставлять детей и пожилых людей у воды без присмотра, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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