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Купаться в море с матрасами запретили из-за сильного ветра в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kupatsya-v-more-s-matrasami-zapretili-iz-za-silnogo-vetra-v-anape
Купаться в море с матрасами запретили из-за сильного ветра в Анапе
Фото t.me/mvd23krasnodar

Временный запрет на использование надувных плавсредств ввели 7 сентября на всех пляжах Анапы.

Причиной стал усилившийся отжимной северо-восточный ветер. Жителей и гостей города-курорта призвали соблюдать осторожность, не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье и усилить контроль за детьми, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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