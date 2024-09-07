Купаться в море с матрасами запретили из-за сильного ветра в Анапе
Общество
07.09.2024 10:30
Временный запрет на использование надувных плавсредств ввели 7 сентября на всех пляжах Анапы.
Причиной стал усилившийся отжимной северо-восточный ветер. Жителей и гостей города-курорта призвали соблюдать осторожность, не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье и усилить контроль за детьми, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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