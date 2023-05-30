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Купальный сезон в Кореновске откроют с 1 июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kupalnyj-sezon-v-korenovske-otkroyut-s-1-iyunya
Купальный сезон в Кореновске откроют с 1 июня
Фото пресс-службы администрации Кореновска

Сейчас на городском пляже завершают работы, необходимые для открытия летнего сезона.

«На территории города можно купаться только на оборудованном пляже по улице Пляжной, 12. Только здесь будут дежурить спасатели и медработник», — написал в Telegram мэр Кореновска Максим Шутылев.

С 1 июня пляж в Кореновске будет открыт для посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. По понедельникам будет санитарный день.

Читайте также: купальный сезон в станице Динской открыли 27 мая. Для посетителей открыли пляж у реки 2-я Кочеты в Комсомольском парке.

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