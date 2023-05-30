Купальный сезон в Кореновске откроют с 1 июня
Общество
30.05.2023 16:01
Сейчас на городском пляже завершают работы, необходимые для открытия летнего сезона.
«На территории города можно купаться только на оборудованном пляже по улице Пляжной, 12. Только здесь будут дежурить спасатели и медработник», — написал в Telegram мэр Кореновска Максим Шутылев.
С 1 июня пляж в Кореновске будет открыт для посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. По понедельникам будет санитарный день.
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