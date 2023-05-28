Купальный сезон открыли в станице Динской

Открытие купального сезона на пляже у реки 2-я Кочеты в Комсомольском парке состоялось 27 мая.

Пляж будет работать каждый день с 10:00 до 20:00. Для безопасности отдыхающих на месте дежурят медики и спасатели.

Посетителей призвали соблюдать все необходимые меры безопасности и следовать установленным правилам: не загрязнять зону купания, не заходить в воду в состоянии опьянения, не заплывать за буйки, не приводить на пляж животных, не прыгать в воду с причалов, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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