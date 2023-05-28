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Купальный сезон открыли в станице Динской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kupalnyj-sezon-otkryli-v-stanitse-dinskoj
Купальный сезон открыли в станице Динской
Фото пресс-службы администрации Динского района

Открытие купального сезона на пляже у реки 2-я Кочеты в Комсомольском парке состоялось 27 мая.

Пляж будет работать каждый день с 10:00 до 20:00. Для безопасности отдыхающих на месте дежурят медики и спасатели.

Посетителей призвали соблюдать все необходимые меры безопасности и следовать установленным правилам: не загрязнять зону купания, не заходить в воду в состоянии опьянения, не заплывать за буйки, не приводить на пляж животных, не прыгать в воду с причалов, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

Читайте также: в водоемах Крымского района запретили купаться из-за опасного заболевания. Муниципалитет является эндемичной территорией по заболеваемости лептоспирозом, который может вызвать поражение почек, печени и нервной системы.

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