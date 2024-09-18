Об этом сообщила вице-мэр курорта Олеся Ляшенко на межведомственной комиссии по вопросам детского отдыха. Во время совещания подвели итоги третьей и четвертой оздоровительных смен.

За третью и четвертую смены 25 здравниц и два санатория Анапы приняли свыше 43 тыс. детей. Более 1,5 тыс. детей приехали из ДНР, ЛНР и Белгородской области.

Ляшенко отметила, что официально купальный сезон в Анапе продлится до 30 сентября, а здравницам, завершившим оздоровительную кампанию, следует демонтировать оборудование и обеспечить порядок на закрепленных пляжных территориях.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что все пробы готовой пищи и воды как питьевой, так и из бассейнов и открытых водоемов, — соответствуют нормам, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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