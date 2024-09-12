Кондратьев: летом 10,5 млн туристов отдохнули в Краснодарском крае

На однодневные экскурсии приехали 4,5 млн отдыхающих.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что самыми востребованными направлениями стали Анапа, Сочи и Геленджик. Помимо того, зачастую для отдыха выбирают Туапсинский, Ейский и Темрюкский районы, а также Новороссийск. По словам главы края, для туристов в крае действуют порядка 11 тыс. отелей, санаториев и гостиниц.

«Впереди бархатный сезон. Рассчитываем, что осенний отдых на кубанских курортах выберут еще несколько миллионов человек», — написал Кондратьев в Telegram.

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