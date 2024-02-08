Кулинарный блогер Ярцева рассказала, когда нужно добавлять поваренную соль

Соль не только консервант, но и натуральный усилитель вкуса, который можно можно добавлять в любые блюда.

По словам кулинарного блогер Елены Ярцевой, добавлять соль сразу и в больших количества при варке бульона нельзя, так как вода будет выкипать. В результате получится пересоленный продукт.

«Я рекомендую посолить совсем немного, чтобы мясо или рыба имели немного солоноватый вкус, а досаливать уже в конце готовки», — посоветовала эксперт.

Крупы и макароны, отметила Ярцева, следует отправлять в кипящую и уже подсоленную воду. Также соль следует сразу добавлять в котлетную массу, в ином случае у блюда не будет гармоничного вкуса.

«В тесто, даже если вы готовите сладкое блюдо — блины или какую-то выпечку, помимо сахара, обязательно нужно добавлять щепотку соли. Так будет более сбалансированное по вкусу тесто, оно не будет пресным, как вата», — порекомендовала блогер.

При готовке шашлыка, жареной рыбы и стейка лучше сначала добиться корочки продукта, а затем перевернуть и просалить, отметила эксперт. В этом случае соль берет на себя влагу, а продукт при неправильном приготовлении будут лишен соков. Кроме того, жареные блюда можно солить и после приготовления.

«Если брать стейк, то его обычно подают с крупными кусочками морской соли. И блюдо заиграет совершенно другими красками для вкусовых рецепторов человека. Соль, находясь на языке вместе с кусочком мяса, будет растворяться и усиливать вкус деликатеса, будет работать как усилитель вкуса», — подчеркнула Ярцева.

Эксперт отметила, что всегда лучше недосолить блюдо, чем пересолить, чтобы не испортить его вкус и не причинять вред здоровью, сообщает радио Sputnik.

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