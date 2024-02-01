Диетолог Гинзбург рассказал, сколько нужно сливочного масла для здоровья

В умеренных количествах сливочное масло снижает риск инфаркта.

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, вред сливочного масла сильно преувеличен. Так, в нем есть все жирорастворимые витамины, сбалансированный состав жирных кислот. Он добавил, что по последним данным, около 15–20 гр масла в день снижают риски инфаркта и инсульта.

«Эти данные оказались неожиданными. Традиционный экспертный подход был следующим: сливочное масло — это холестерин, это насыщенные жирные кислоты, типа пальмитиновой, и это все однозначно вредно», — отметил доктор.

Диетолог подчеркнул, что только 50 гр масла в день вредно для здоровья. Так, происходит большая нагрузка жиром, повышается калорийность питания, увеличивается вес. Также развиваются болезни, связанные с ожирением, гипертонией. Кроме того, Гинзбург посоветовал людям с патологиями желчного пузыря и желчевыводящих путей отказаться от сливочного масла, в частности натощак.

«С гастритами в той или иной стадии обострения или, наоборот, ремиссии, надо смотреть по состоянию, стоит ли есть масло», — подчеркнул врач.

Доктор порекомендовал выбирать масло по цвету, вкусу и запаху. Так, посторонние привкусы и оттенки могут намекать на токсичные для организма соединения, сообщает радио Sputnik.

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