Кулинарный блогер Эрбис рассказала, как правильно хранить и готовить лисички

Лисички, любят за их вкус, аромат и хрусткость. Однако, чтобы сохранить все эти свойства грибов, важно их правильно не только приготовить, но и обработать, а также хранить, отметила кулинарный блогер Ольга Эрбис.

По ее словам, предварительно варить или замачивать лисички не нужно — перед готовкой их достаточно почистить под проточной водой. Так грибы не впитают лишнюю влагу и останутся хрустящими.

«После этого грибы важно правильно обсушить. Мой лайфхак: выкладываем лисички на противень и отправляем их в духовку при 50-70 градусах. При этом дверца духовки обязательно должна быть открытой. Так слегка подсушиваем грибы в течение получаса. Очень важно, чтобы они не были размокшие, тогда они будут действительно вкусные», — поделилась Эрбис.

Блогер добавила, что если грибы правильно подготовить, то из них можно сделать универсальную основу для приготовления разных блюд. Так, подсушенные грибы нужно обжарить на сильном огне со сливочным маслом и луком в течение 10-15 минут. Будет лучше, если продукты будут в один слой.

«При жарке можно добавить различные приправы: лук, чеснок, они [лисички] очень любят тимьян, розмарин. И уже эта основа может пойти в жареную картошку, либо мы добавляем сливки, чтобы потом приготовить пасту, либо это будет начинка для пирога. Также обжаренные грибы можно использовать в пицце или при приготовлении салатов. Причем лисички будут хороши как в горячем, так и в холодном виде», — отметила кулинарный блогер.

Эрбис также напомнила, что лисички, как и любые другие лесные грибы, в день самого сбора/покупки необходимо перебрать, промыть и подсушить. Если готовить их сразу не собираетесь, то лучше убрать лисички в контейнер с крышкой, уложенный бумажными салфетками — они впитают лишнюю влагу.

В холодильной камере грибы хранятся не больше двух дней, после они запревают, добавила Эрбис в интервью радио Sputnik.

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