Академик РАН Тутельян назвал главные принципы здорового питания

Оптимальное питание — залог здоровья и долголетия. Какие продукты обязательно должны быть в рационе каждого, рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян.

По словам эксперта, эталоном здорового питания можно считать средиземноморскую диету, в которую входят разные фрукты, овощи, морепродукты и крупы. При этом главное, чтобы с пищей человек восполнял затраченную энергию и получал все необходимые полезные вещества.

«Их порядка 200. Полезные вещества надо добавлять в рацион в составе специализированных пищевых продуктов, которые обогащены нужными нам элементами. Это полиненасыщенные жирные кислоты, определенные виды масел, необходима дополнительная витаминизация продуктов и обогащение их макро- и микронутриентами», — рассказал Виктор Тутельян.

Кроме того, диетолог отметил, что обычно человек недополучает целый ряд полезных веществ. При этом у большинства рацион по калорийности больше, чем нужно. Чтобы правильно обогатить его, также можно употреблять биологически активные добавки, посоветовал ученый.

«В удобной форме мы концентрируем в составе таких добавок необходимые вещества. Проглотив одну-две капсулы, мы получаем те недостающие в обычном рационе химические соединения, которые нам нужны для нормальной жизнедеятельности», — цитирует Тутельяна радио Sputnik.

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