Кубок России: «Кубань» обыграла «Текстильщик», «Черноморец» уступил «Енисею»

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Матчи 4 раунда Пути регионов Кубка России по футболу с участием кубанских команд прошли 5 октября.

«Кубань» на выезде играла с ивановским «Текстильщиком». В основное время матч завершился нулевой ничьей. Победителя предстояло выявить в серии пенальти.

«Желто-зеленые» оказались точнее своих соперников. Счет серии — 2:4. В составе «Кубани» 11-метровые удары реализовали Андреа Чуканов, Иван Хомуха, Сослан Таказов и Илья Мосейчук. Не смог забить с пенальти Дзамболат Цаллагов. Голкипер «Кубани» Сергей Ещенко отбил два 11-метровых удара.

Благодаря выездной победе над «Текстильщиком», «Кубань» смогла выйти в следующий раунд Пути регионов Кубка России. Соперник «желто-зеленых» станет известен позже.

«Черноморец» в домашнем матче на стадионе «Центральный» принимал красноярский «Енисей». К сожалению, «моряки» не смогли победить в дебютном матче под руководством нового главного тренера — Констанина Зырянова.

Игра закончилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 58 минуте забил полузащитник «Енисея» Илья Грицак. После домашнего поражения «Черноморец» выбыл из Кубка России.

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