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ФК «Кубань Холдинг» проиграл «Уфе» и вылетел из Кубка России

Спорт
05.10.2022 17:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-kuban-holding-proigral-ufe-i-vyletel-iz-kubka-rossii
ФК «Кубань Холдинг» проиграл «Уфе» и вылетел из Кубка России
Фото t.me/fcufa_team

Матч 4 раунда Пути регионов Кубка России прошел днем 5 октября в станице Павловской на стадионе «Урожай». Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол в матче на 20 минуте забил полузащитник «Уфы» Андрей Никитин, успешно завершив атаку.

После домашнего поражения «Кубань Холдинг» покинул розыгрыш Кубка России по футболу.

Команда из Павловского района выступает во Второй лиге. «Уфа» представляет Первую лигу, в прошлом году команда играла в Российской премьер-лиге.

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