В Краснодаре ФК «Кубань Холдинг-2» выиграл у «Висты-КубГУ»

Видео канала «Кубань 24»

В чемпионате Кубани по футболу завершен первый этап. Последний матч был сыгран в Краснодаре.

Бронзовый призер прошлого сезона ФК «Виста-КубГУ» из Геленджика лишился большинства иностранцев и сейчас делает ставку на россиян. А вторая команда «Кубани Холдинга» из станицы Павловской часто играет в краевой столице, так как задействует много воспитанников Академии футбола «Кубань».

«Играли пару игр в Павловской. А так, мы играли этот сезон на выездах. Приятнее, конечно, дома играть, а так разницы нет. Хотим показать хорошую игру, хороший футбол», — сказал игрок ФК «Кубань Холдинг-2» Богдан Дробот.

Хороший футбол павловчане действительно показали. В первом тайме трижды поразили ворота статусного соперника. Отличились Денис Чигирев, Денис Миронов и Ринат Гараев. Геленджичане ответили мячом Андрея Мурнина. Все складывалось удачно для хозяев до удаления в середине второго тайма нападающего Никиты Пашкова. Этим воспользовался уроженец Сочи Валерий Хрисохоиди и отыграл один мяч.

«Я много раз с ними играл за другие команды. Если честно, удачная для меня команда. Всегда им забить получается. Но сегодня я думал, будет полегче. Первый тайм у нас не задался. Если бы мы начали так же активно, как во втором, я думаю, мы бы победили сегодня», — сказал игрок ФК «Виста» Валерий Хрисохоиди.

Даже в меньшинстве павловчане устояли и добились сенсационной победы — 3:2. Правда, этот успех не позволил подопечным Мурата Гомлешко подняться в пятерку сильнейших. На втором этапе чемпионата они будут во второй по силе группе. А вот «Виста» стала победителем предварительной стадии турнира.