Кубок России: ФК «Краснодар» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0
Спорт
23.11.2022 22:23
Встреча в рамках пятого тура группового этапа Кубка России прошла 23 ноября на стадионе «Краснодар».
Гол в ворота «Локомотива» на 15-й секунде первого тайма забил полузащитник Ильзат Ахметов.
«Побеждаем в пятом туре Фонбет Кубка России», — сообщила пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.
ФК «Краснодар» с 10 очками занимает первое место в группе. «Локомотив» идет на третьей строчке, у него восемь очков. В заключительном туре Краснодар» встретится с «Химками», а «Локомотив» на своем поле сыграет с «Нижним Новгородом». Оба матча пройдут 27 ноября.
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