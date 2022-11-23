Кубок России: ФК «Краснодар» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0

Фото t.me/fckrasnodar

Встреча в рамках пятого тура группового этапа Кубка России прошла 23 ноября на стадионе «Краснодар».

Гол в ворота «Локомотива» на 15-й секунде первого тайма забил полузащитник Ильзат Ахметов.

«Побеждаем в пятом туре Фонбет Кубка России», — сообщила пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

ФК «Краснодар» с 10 очками занимает первое место в группе. «Локомотив» идет на третьей строчке, у него восемь очков. В заключительном туре Краснодар» встретится с «Химками», а «Локомотив» на своем поле сыграет с «Нижним Новгородом». Оба матча пройдут 27 ноября.

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