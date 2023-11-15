КубГУ вошел в топ-50 предпринимательских вузов России

Рейтинг предпринимательских университетов и бизнес-школ России составил аналитический центр «Эксперт».

Эксперты оценивали способность вузов выпускать предпринимателей новой экономики — ярких выпускников, запустивших глобальные стартапы. Информацию о выпускниках собрали из международных баз данных, содержащих профили более чем 400 тыс. компаний и более 1,5 млн основателей, инвесторов и сотрудников.

В основу исследования легли четыре показателя, которые характеризуют вузы как генераторы технопредпринимательства: число стартапов и выпускников-основателей, объем привлеченных стартапами инвестиций и доля поддержанных стартапов.

Кубанский государственный университет занял в рейтинге 44-45 место. Согласно приведенным данным, КубГУ выпустил 10 основателей стартапов, на базе вуза подготовили 30 стартапов, доля поддержанных проектов составляет 40, а инвестиций — 10. В прошлом году вуз находился на 46-47 месте.

В КубГУ реализуется программа «Стартап как диплом». Выпускные квалификационные работы уже защитили 29 выпускников. Кроме того, 22 студента победили в федеральном конкурсе Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап», выиграли по 1 млн рублей на запуск своих проектов и уже зарегистрировано 13 юрлиц.

В прошлом году в вузе запустили акселерационную программу «IMPORTY.НЕТ», в которой приняли участие более 500 студентов. Было создано 54 стартап-проекта, из которых 8 взяты на постакселерационное сопровождение.

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