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КубГУ вошел в топ-20 вузов с самыми высокими зарплатами выпускников, занятых в сфере экономики

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubgu-voshel-v-top-20-vuzov-s-samymi-vysokimi-zarplatami-vypusknikov-zanyatyh-v-sfere-ekonomiki
КубГУ вошел в топ-20 вузов с самыми высокими зарплатами выпускников, занятых в сфере экономики
Фото пресс-службы КубГУ

Российский сервис по подобру работы составил рейтинг высших учебных заведений России по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сфере экономики и финансов.

В рейтинге лучших экономических вузов по уровню зарплат выпускников Кубанский государственный университет занимает 18 место. С прошлого года учебное заведение не поднялось выше, но и не потеряло свои позиции в рейтинге. Средняя заработная плата выпускников КубГУ, занятых в сфере экономики и финансов, достигает 70 тыс. рублей. Рост зарплат выпускников за год — 5 тыс. рублей.

Первое место рейтинга у Московского государственного института международных отношений МИД РФ. Средняя зарплата выпускников МГИМО за год увеличилась на 15 тыс. рублей и достигла 165 тыс. рублей в месяц.

Второе место — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Его выпускники получают в месяц 150 тыс. рублей.

На третьей строчке расположился Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Его выпускники зарабатывают в среднем по 140 тыс. рублей в месяц, сообщает пресс-служба SuperJob.

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