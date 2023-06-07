КубГТУ вошел в топ-20 вузов с самыми высокими зарплатами выпускников, занятых в IT-сфере

Российский сервис по поиску работы составил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов.

В рейтинге лучших технических вузов по уровню зарплат выпускников Кубанский государственный технологический университет занимает 20-е место. С прошлого года вуз опустился на две позиции в рейтинге. Средняя зарплата выпускников КубГТУ, занятых в IT-сфере, составляет 120 тыс. рублей, а рост зарплат его выпускников за год составил 10 тыс. рублей.

Первое место рейтинга у Московского физико-технического института. Средняя зарплата выпускников МФТИ за год выросла на 20 тыс. рублей и составляет 270 тыс. рублей в месяц.

Второе место поделили Университет ИТМО и Московский государственный университет имени Ломоносова. Их выпускники получают в месяц 235 тыс. рублей.

На третьей строчке находятся Московский государственный технический университет имени Баумана и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Их выпускники зарабатывают в среднем по 230 тыс. рублей в месяц, сообщает пресс-служба SuperJob.

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