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Исследование: зарплата более половины жителей Кубани достигнет 100 тыс. рублей через 12 лет

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/issledovanie-zarplata-bolee-poloviny-zhitelej-kubani-dostignet-100-tys-rublej-cherez-12-let
Исследование: зарплата более половины жителей Кубани достигнет 100 тыс. рублей через 12 лет
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Зарплату в 100 тыс. рублей 50% жителей Кубани смогут зарабатывать через 11,8 лет.

Уже через 7,8 лет такую зарплату смогут получать 25% жителей, а 75% населения придет к такой зарплате примерно через 15,8 лет.

Лидером по динамике заработной платы среди регионов стал ЯНАО — там оплата труда жителей вырастет до 100 тыс. примерно через 5 лет. Краснодарский край в рейтинге занимает 63 место.

В целом по России зарплата 50% жителей превысит 100 тыс. рублей примерно через 9 лет, сообщает РИА «Новости».

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