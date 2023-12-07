КубГМУ первому на Кубани присвоили федеральный статус образца по бережливости

Квалифицированная комиссия из экспертов различных уровней власти и учреждений провели партнерскую проверку качества образца и установили, что КубГМУ соответствует необходимым критериям.

В состав комиссии вошли представители министерства экономики края, Регионального центра компетенций, госкорпорации «Росатом», а также ряд ведущих учебных и научных учреждений страны. Они ознакомились с работой отдела по инновационной деятельности, кабинета управления кадрами, бухгалтерского учета и контроля, супермаркета картриджей, кафедры нормальной анатомии, «Фабрики процессов» и Центра бережливых технологий.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что КубГМУ является примером слаженной командной работы.

«Более 70 сотрудников активно участвуют в проектной деятельности. Существует система для подачи предложений по улучшениям, доступная всем участникам университетского сообщества. Также для стимулирования вовлеченности персонала и студентов университетом организованы конкурс «Орбита бережливого будущего» и клуб «Лидеры трансформации». Эти мероприятия способствуют не только распространению культуры бережливости, но и развитию лидерских качеств и командной работы. Более того сегодня кубанский медуниверситет возглавляет ассоциацию бережливых университетов России», — сказал Юртаев.

Ректор КубГМУ, председатель Ассоциации бережливых вузов Сергей Алексеенко поблагодарил экспертов за профессионализм при проведении партнерской проверки.

«Впереди открытие новых проектов по улучшениям и совершенствование деятельности образовательной и профессиональной среды университета и здравоохранения через реализацию бережливых технологий», — сказал Алексеенко.

Команда университета представила проекты по организации рабочего пространства, оформления документов для основных и внешних сотрудников, внедрению системы 5С в бухгалтерии, использования канбан-системы в управлении товарно-материальными запасами.

В рамках управления проектами улучшений комиссия выделила сотрудничество с краевым минздравом, инструменты электронной аналитики, электронное оформление командировок, анализ экономической выгоды и каскадирование проектов. В части активизации и обучения персонала отметили успехи клуба трансформационных лидеров, подключение студентов к бережливым практикам и проектную активность преподавателей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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