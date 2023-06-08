КубГАУ заключил соглашение о сотрудничестве с тремя вузами из Воронежа, Белгорода и Беларуси

Соглашение было подписано в рамках проходящих в Сочи с 7 по 9 июня заседаний Совета глав правительств государств — участников СНГ и Евразийского межправительственного совета.

«На форуме глав правительств СНГ и ЕАЭС в рамках заседаний Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета в Сириусе заключили четырехстороннее соглашение в сфере науки и образования между Кубанским ГАУ, Воронежским ГАУ, БелГУ и Белорусской государственной сельхоз академией. Соглашение позволит разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования», — написал в своем Telegram-канале ректор КубГАУ Александр Трубилин.

Глава кубанского вуза добавил, что благодаря соглашению студентам и преподавателям обеспечат академическую мобильность, участие в международных программах и грантах, совместные научно-исследовательские и научно-технологические работы, а также участие в разработке совместных проектов.

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