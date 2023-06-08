Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

КубГАУ заключил соглашение о сотрудничестве с тремя вузами из Воронежа, Белгорода и Беларуси

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubgau-zaklyuchil-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-tremya-vuzami-iz-voronezha-belgoroda-i-belarusi
КубГАУ заключил соглашение о сотрудничестве с тремя вузами из Воронежа, Белгорода и Беларуси
Фото t.me/trubilin_ai

Соглашение было подписано в рамках проходящих в Сочи с 7 по 9 июня заседаний Совета глав правительств государств — участников СНГ и Евразийского межправительственного совета.

«На форуме глав правительств СНГ и ЕАЭС в рамках заседаний Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета в Сириусе заключили четырехстороннее соглашение в сфере науки и образования между Кубанским ГАУ, Воронежским ГАУ, БелГУ и Белорусской государственной сельхоз академией. Соглашение позволит разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования», — написал в своем Telegram-канале ректор КубГАУ Александр Трубилин.

Глава кубанского вуза добавил, что благодаря соглашению студентам и преподавателям обеспечат академическую мобильность, участие в международных программах и грантах, совместные научно-исследовательские и научно-технологические работы, а также участие в разработке совместных проектов.

Читайте также: КубГТУ вошел в топ-20 вузов с самыми высокими зарплатами выпускников, занятых в IT-сфере.

Статьи
Питаться одним продуктом: чем опасны монодиеты?
Питаться одним продуктом: чем опасны монодиеты?
Рак мозга: симптомы, прогнозы и лечение
Рак мозга: симптомы, прогнозы и лечение
10 причин есть огурцы каждый день
10 причин есть огурцы каждый день
Что говорят звезды: знак зодиака Весы
Что говорят звезды: знак зодиака Весы
Топ-3 холодных летних супа
Топ-3 холодных летних супа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях