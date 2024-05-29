КубГАУ: погибшая на пустыре женщина не имеет отношения к вузу

Обгоревшее тело женщины обнаружили на территории Кубанского государственного аграрного университета 28 мая.

В пресс-службе КубГАУ сообщили, что погибшая не имела никакого отношения к вузу. Также представители вуза отметили, что территория вокруг университета открыта для всех желающих, потому предотвратить подобные случаи невозможно.

«Это случилось на старом футбольном поле, которое находится рядом с храмом нашего университета и рядом с проезжей частью, которая проходит мимо университета. Все остальное — там уже следственные дела ведутся», — цитирует сообщение пресс-службы «Газета.Ru».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предположительно, погибшая является психологом из Санкт-Петербурга. Женщине было 40 лет, она вела активный образ жизни и занималась духовными практиками. Женщину с апреля прошлого года разыскивали волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Предположительная причина смерти — самоубийство.