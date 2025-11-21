Кубанцы приняли участие в региональных днях форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ»

Региональные дни III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» 20 и 21 ноября проходят в Тюменской области. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Тема мероприятия в Тюменской области — «Урбанистика и архитектура: создавая будущее». В Тюмени собрались представители муниципального сообщества, федеральных, региональных органов власти, Совета Федерации, Государственной Думы, общественных организаций и бизнеса. Общее количество участников составило порядка 350 человек.

От Краснодарского края в мероприятии участвуют глава Лабинского района Владимир Забураев и заместитель главы Ейского района Егор Иванов.

Деловая программа форума включает визионерские лекции, мастер-классы, мастерскую муниципальных практик и панельные дискуссии. Участники обсудили современные тенденции, инновационные подходы к проектированию и интеграцию архитектурных решений, которые реально улучшают качество жизни в каждом доме и на каждой улице.

«Тюменская область принимает в эти дни не только региональный день Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», но и «Школу мэров». Также хотел бы отметить присутствие в зале участников региональной программы «Время героев». Планируя с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления тематику региональных дней, мы хотели заглянуть за горизонт, найти новые точки роста для развития муниципалитетов и посмотреть, где можно перенять друг у друга лучшие практики», — отметил на форуме заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

По словам сопредседателя ВАРМСУ, члена президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой Тюменскую область выбрали для проведения регионального дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» потому, что регион признан лидером в урбанистике и архитектуре.

«Ярким примером такого грамотного подхода к градостроительной политике является создание мастер-плана Тобольска. Именно поэтому в эти дни главы муниципалитетов со всей страны соберутся в Тюменской области, чтобы обсудить стратегию архитектурного развития, новые правила развития городских территорий, цифровую и инклюзивную архитектуру, а также баланс сохранения и развития архитектуры исторических городов», — отметила Гусева.

Представленные на региональных днях успешные практики и инициативы лягут в основу программы III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», который пройдет в апреле 2026 года. Он проводится по поручению Президента России Владимира Путина для обсуждения актуальных вопросов развития и поддержки муниципальных образований страны. Организатором форума выступает ВАРМСУ при поддержке администрации Президента РФ.

