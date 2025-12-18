Кубанцы написали обращение к президенту из-за нашествия медуз в Азовском море

Численность медуз-корнеротов в Азовском море может привести к экологической катастрофе, остановке рыбного промысла и туризма. Такие опасение высказывали жители Темрюкского района в обращении, которое направили президенту России.

По словам местных жителей, медузы-корнероты выжгли ядом и вытеснили из естественной среды обитания птиц и рыб. Популяция этих медуз в Азовском море каждый год увеличивается чуть ли не вдвое.

«Море горит, зайти невозможно. Раньше, помню, заходишь в воду — возле берега платан был. Сейчас медуза сжигает все. Платан горит. Красным берег становится. Иногда на лодке выходил, чтобы посмотреть, что там. Там такие медузы… Ужас творится», — рассказывает житель поселка Пересыпь Валерий Зверев.

Из-за медуз в Азовском море снизился улов ключевых видов рыб: тарани, хамсы, бычка, тюльки. Промысел под угрозой, отметили специалисты. Корнероты уничтожают икру, молодь и поедают планктон. Дальнейшие прогнозы — не утешительные. Эти морские обитатели мешают и другой ключевой отрасли района.

«В период курортного сезона, когда акватория прогревается, отмечается массовое скопление медуз в прибрежной зоне. Это приводит к ухудшению морского отдыха. Владельцы средств размещения фиксируют отток туристов именно в этот период, что негативно сказывается на курортной отрасли района», — говорит начальник управления по туризму Темрюкского района Иван Лепехин.

Медузы отпугивают отдыхающих. Размеры некоторых корнеротов порой поражают. Эти морские обитатели заполняют собой все пространство. Чтобы добраться до чистого моря, нужно пробираться сквозь «желе» из медуз. Они уже настолько надоели местным жителям, что те написали обращение президенту страны. Люди боятся негативных последствий для всей экосистемы Азовского моря.

Иван Жердев уверен, что своими силами справится с медузами не удастся. Это вопрос федерального уровня.

«Брали сетки. Их вытащат немного на берег, они опять мгновенно появляются. Что с этим делать — никто не знает. Понятно, что это пресной воды не хватает, потому что Кубань упала. Как пополнить? Но это федеральные какие-то программы. На местному уровне Темрюкский район не решит», — сетует житель поселка Пересыпь Иван Жердев.

При этом экологи уверяют, что это не настолько глобальная проблема, а обычная миграция видов.

«Это ежегодная миграция живых организмов. Связанная с изменением климата, изменение различных параметров и носит временный характер», — объясняет биолог Дмитрий Вехов.

Чтобы соседство действительно было недолгим и даже полезным, нужно понять, как использовать медуз.

«В Краснодарском крае у нас есть несколько предприятий, которые разрабатывают рецептуры, чтобы применять их в пищевой промышленности. И отрабатывается технология получение веществ для косметической промышленности», — говорит кандидат биологический наук Екатерина Максим.

Это лишь один из вариантов решение проблемы. Чтобы Азовское море не пришлось переименовать в «корнеротовое», нужен комплексный подход.

Читайте также: ученые Кубани рассказали об исследовании медуз на питательную ценность.

Подпишись, здесь всегда интересно.