Кубанцы могут проверить знания по географии в онлайн-диктанте
Жители Краснодарского края приглашаются к участию в географическом диктанте, который можно пройти дистанционно.
Платформа для приема ответов будет доступна до 14 декабря на официальном сайте.
Всего подготовлено 40 вопросов различной сложности. Десять из них требуют базовых знаний, а оставшиеся 30 — проверят эрудицию и логическое мышление.
Итоги диктанта будут подведены по окончании акции, результаты можно будет узнать на сайте.
Как писал-интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край стал лидером в России по числу площадок «Географического диктанта». Впервые за всю историю проведения акции на Кубани зарегистрировали более 1,1 тыс. площадок. Среди муниципалитетов лидерами по количеству мест проведения «Географического диктанта» стали Краснодар — 130 площадок, а также Анапа и Апшеронский район.