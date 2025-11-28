Кубань стала лидером в России по числу площадок «Географического диктанта»

Впервые за всю историю проведения акции в Краснодарском крае зарегистрировали более 1,1 тыс. площадок.

Среди муниципалитетов лидерами по количеству мест проведения «Географического диктанта» стали Краснодар — 130 площадок, а также Анапа и Апшеронский район.

Международная просветительская акция Русского географического общества состоится 30 ноября уже в 11 раз. В этом году мероприятие приурочили к 180-летию Русского географического общества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 500-летию освоения Северного морского пути, а также историко-культурным и географическим связям России со странами БРИКС.

Большинство вопросов для диктанта выбрали по итогам народного конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта». В финал конкурса вышли семь представителей Краснодарского края.

Как сообщил председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка, Кубань не впервые стала лидером по количеству площадок для проведения «Географического диктанта».

«Это показывает, что интерес к изучению нашей страны возрастает. Приглашаем всех присоединиться к акции 30 ноября», — отметил он.

Среди участников акции более 650 курсантов Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Сергея Штеменко. В Центральной городской библиотеке Армавира участники будут отвечать на вопросы на служебной лестнице. Площадку назвали «Ступени роста». Стены учреждения украсит фотовыставка члена РГО Анастасии Нелень «Яркие краски Марокко».

Еще одна уникальная площадка находится на берегу Майского озера в Хадыженске среди зарослей лотосов и Аллеи старейшин РГО. В 2024 году здесь высадили пихты Нордмана и сумах оленерогий.

В Анапе в числе площадок — филиал Московского педагогического государственного университета. Одновременно с диктантом здесь пройдет выставка, посвященная кипарисовой роще. Авторами работ выступили студенты художественного направления на пленэре в разные времена года.

Адреса площадок можно найти на официальном сайте акции. Принять участие в диктанте можно и в онлайн-режиме. На участие отводится две недели — с 30 ноября по 14 декабря.

За 10 лет к проекту присоединились жители 137 стран мира, включая Россию. Участие в нем приняли более 4 млн человек, сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.

Читайте также: в Краснодаре заложили камень будущего парка Русского географического общества.

Подпишись, здесь всегда интересно.