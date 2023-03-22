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Кубанского депутата Госдумы на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskogo-deputata-gosdumy-na-ukraine-zaochno-prigovorili-k-15-godam-lisheniya-svobody
Кубанского депутата Госдумы на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Киевский суд заочно приговорил 20 депутатов Госдумы к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины. В список попал депутат Госдумы из Краснодарского края Сергей Алтухов.

Российских парламентариев обвиняли в том, что в феврале прошлого года они поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. А также в ратифицировании двусторонних договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР, ЛНР.

Сергей Алтухов отметил, что Запад и власти Украины используют суды в политических целях, разрушая основы своей государственности.

«Цирковые органы марионеточного фашистского режима могут изгаляться и дальше — моя позиция по поддержке решений нашего президента останется неизменной. В принципе, в их иллюзорном мире можно было наскрести фактов и на более суровые наказания. За то, что кормили, лечили и вывозили из Рубежного и Северодонецка тех «граждан» Украины, которых свое государство не просто бросило, а решило уничтожить тяжелой артиллерией», — сказал Алтухов.

Парламентарий также напомнил, что Россия с первых дней отправляла в Мариуполь гуманитарную помощь и восстанавливала разрушенные коммуникации, больницы и школы.

«Я горд, что работа на благо нашей страны и всего русского мира видна во всех странах: и в Киеве, и в Штатах, и в Евросоюзе. Значит все правильно делаем. Служу России!», — подчеркнул Алтухов.

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