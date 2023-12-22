Кубанского депутата Госдумы Харитонова выдвинули кандидатом в президенты РФ

Кандидатуру Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России рекомендовал 22 декабря пленум ЦК КПРФ.

«Пленум ЦК КПРФ единогласно рекомендовал делегатам съезда выдвинуть Николая Харитонова кандидатом на пост президента России. Итоговое решение будет принято завтра», — сообщила депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.

Николаю Харитонову 75 лет, входит в состав президиума ЦК КПРФ. Избирался в Госдуму от Краснодарского края по Армавирскому округу.

Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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