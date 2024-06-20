Кубанское сельхозпредприятие внедрило бережливые технологии

Компания из Щербиновского района оптимизирует производственный процесс в рамках нацпроекта «Производительность труда».

За три месяца рабочая группа компании прошла обучение основам бережливого производства. Специалисты изучили принципы и методики производственного анализа, научились использовать их на практике ― собирать и анализировать информацию о производстве, находить причины возникновения проблем, разрабатывать мероприятия по их устранениям. После диагностики производственных потоков решили оптимизировать процесс обслуживания и ремонта техники, используемой на полевых работах.

Важно, чтобы кубанские сельхозпредприятия провели уборочную кампанию без сбоев и перерывов, отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Благодаря полученным знаниям специалисты компании смогут добиться образцового состояния участка, сократить время ремонта техники и увеличить эффективности работы мастерской. Это в свою очередь позитивно скажется и на производительности всего предприятия», ― добавил он.

В дальнейшем рабочей группе предприятия предстоит разработать план ремонтных работ, стандартизировать процесс согласования заявок и закупки деталей, расширить компетенции специалистов, чтобы они могли заменять друг друга в случае необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: компания из Курганинского района улучшила бизнес-показатели благодаря нацпроекту.