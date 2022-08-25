Кубанское предприятие благодаря нацпроекту в 2 раза ускорило сборку генераторов
Компания «Газтехника» находится в Красноармейском районе и производит электродвигатели, электрогенераторы и трансформаторы.
Предприятие внедрило бережливые технологии в цеху по производству генераторных установок с двигателями внутреннего сгорания капотного исполнения в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Поток составляет почти 50% в доле всей продукции. Эксперты Федерального центра компетенций помогли предприятию сократить время протекания процесса на 50%, а выработку увеличили почти на 40%.
«Ранее продукцию собирали более двух недель, мы сократили до 6 дней на один капот средней мощности. Выработку увеличили на 36% на каждого сотрудника и снизили запасы на 20%, так как это «мертвый» капитал», — отметил руководитель проекта ФЦК Андрей Сайдаков.
На заводе «Газтехника» есть свой конструкторский отдел и таможенный склад. Продукцию поставляют по всей России, а также в Узбекистан, Киргизию и Испанию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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