Кубанское агропредприятие увеличило выработку на 10% по нацпроекту «Производительность труда»
На предприятии «Агро-Галан» подвели итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».
Предприятие «Агро-Галан» входит в крупное «Сельхозобъединение-Галан». Здесь выращивают зерновые и пропашные культуры. В течение полугода на предприятии оптимизировали процесс работы механико-технических мастерских. Организовали осмотр техники по чек-листам, контроль эргономики и работу по стандартам.
В результате время протекания процесса на предприятии снизили почти на 2 часа, а незавершенное производство сократили на 50%. Дальнейшей оптимизацией рабочих процессов займется подготовленный внутренний менеджер по улучшениям.
Принять участие в нацпроекте «Производительность труда» могут предприятия базовых несырьевых отраслей с выручкой от 400 млн в год и долей иностранного капитала не выше 50%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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