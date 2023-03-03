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Кубанский поставщик яиц повысил выработку на 20% по нацпроекту «Производительность труда»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-postavshhik-yaits-povysil-vyrabotku-na-20-po-natsproektu-proizvoditelnost-truda
Кубанский поставщик яиц повысил выработку на 20% по нацпроекту «Производительность труда»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Эксперты Регионального центра компетенций в течение полугода оптимизировали на предприятии «ЮгПтицеТорг» процесс фасовки яиц в термоупаковку.

На предприятии удалось уменьшить снизить время протекания процесса на 15%. Также на 15% сократились запасы, а выработка выросла на 20%.

«Улучшения показателей достигли за счет нематериальных инвестиций и командной работы. В основе оптимизации процесса лежит правильное распределение ресурсов и создание эффективных рабочих мест. Нацпроект дает возможность увеличить прибыль без затрат, при этом лишь исключив мелочи в технологической цепочке», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

На предприятии в рамках нацпроекта «Производительность труда» провели перепланировку участка упаковки. В результате удалось сократить количество перемещений сотрудников и продукции. Кроме того, были стандартизированы рабочие места и операционные процедуры. На предприятиии запустили систему адресного хранения продукции.

Предприятие «ЮгПтицеТорг» является однимн из крупнейших поставщиков куриных яиц на Юге России. «ЮгПтицеТорг»  работает с птицефабриками по всей России и с зарубежными поставщиками. Продукция проходит строгий ветконтроль, соответствует требованиям ГОСТ и необходимым санитарным нормам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

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