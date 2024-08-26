Кубанский турист погиб, сорвавшись со скалы в горах Архыза

Трагедия произошла накануне в районе Софийских озер в Карачаево-Черкессии.

К спасателям обратились участники туристической группы — один из мужчин отстал при спуске с Софийских озер и сорвался со скалы.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения и носилок транспортировали тело туриста на базу поисково-спасательного подразделения и передали правоохранителям.

«Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. МЧС России рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкессии.

По информации из соцсетей, 35-летний турист приехал на отдых в КЧР из Краснодарского края.

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