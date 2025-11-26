Кубанский центр управления регионом за 5 лет обработал 730 тыс. обращений

Кубанскому центру управления регионом исполняется пять лет. В гости к специалистам, которые ежедневно обрабатывают от 500 до 1 тыс. сообщений жителей, приехал губернатор.

Вениамину Кондратьеву показали и рассказали, какой путь проходят просьбы кубанцев — от комментариев в мессенджерах до решения проблемы на районном уровне. Регион первый в стране создал целую сеть муниципальных центров управления. Благодаря этому на обработку каждого запроса жителя уходит в среднем три часа. Глава региона отметил, главное, чтобы количество выполненной работы соответствовало качеству.



ЦУР уже пять лет помогает органам власти оперативно решать даже самые незначительные просьбы кубанцев и гостей края, с каждым годом взаимодействие должно только укрепляться.

«Важно не терять посредством Центра управления регионом связь с жителями. Благодаря вам мы эту связь сегодня имеем. Ваша работа на высоком уровне. За пять лет обработали 730 тыс. обращений. Важно, чтобы это количество превращалось в качество. Это уже наша задача — органов и региональных, и муниципальных», — подчеркнул губернатор.

Центр управления регионом является не только связующим звеном между адресантом и исполнителем. ЦУР активно участвует в жизни региона. В период пандемии специалисты рассказывали о важности вакцинации, а после разлива мазута в Черном море — создали платформу для волонтеров с необходимой информацией о ликвидации последствий. Также сотрудники первые отвечают на фейки и информационную провокацию, которая в настоящее время часто появляется в социальных сетях.

