Кубанский таксист прогулял работу и прятался в запертой машине от алиментов

Житель Кубани долгое время уклонялся от выплаты алиментов и игнорировал вызовы приставов ОСП по Крыловскому и Павловскому районам.

Получив очередной вызов, мужчина даже решил пропустить работу, чтобы его не смогли найти на маршруте, где он работает таксистом. На следующий день после «исчезновения» должника, приставы получили заявку на принудительный привод его в отделение. Утром, в 6:00, они отправились на поиски алиментщика на улицах станицы.

Вскоре мужчину нашли в его автомобиле, припаркованном в одном из глухих переулков. Должника привезли в отделение судебных приставов. На него завели административный протокол и сопроводили в суд, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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