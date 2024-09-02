Хотел сбежать в Армению: алиментщика из Новороссийска поймали на границе

Житель Новороссийска долгое время не платил алименты на содержание 11-летнего сына. В итоге сумма долга превысила 1,3 млн рублей.

В Новороссийском городском отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании алиментов. Долгое время мужчине удавалось избегать встреч с приставами. Было установлено, что в собственности должника нет движимого и недвижимого имущества, и по указанному в документах адресу он не жил. Чтобы не дать алиментщику возможность сбежать от ответственности за границу, мужчине ограничили право выезда за пределы РФ.

Через некоторое время злостный алиментщик попался при пересечении границы. Мужчина собирался вылететь в Армению.

Пограничники объявили, что он ограничен в праве выезда за пределы страны. Через несколько дней должник сам связался с приставами и погасил долг в размере 1 млн 337 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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