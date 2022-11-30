Кубанский спортсмен выиграл два золота на Кубке России по пулевой стрельбе

Турнир проходил в Ижевске. Михаил Азаренко — единственный спортсмен в Краснодарском крае, который стреляет из пневматической винтовки по движущейся мишени.

Он победил в индивидуальном зачете и миксе. Азаренко — заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира и Европы.

Также в Ижевске прошли всероссийские соревнования. В стрельбе из малокалиберной винтовки среди женщин Елизавета Шахова из Анапы завоевала бронзу. Летом она представляла Кубань на Спартакиаде сильнейших в Татарстане.

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