В Татарстане на Спартакиаде сильнейших по пулевой стрельбе выступят 8 кубанских спортсменов

Видео канала «Кубань 24»

Турнир пройдет с 29 августа по 2 сентября. Стрелки будут соревноваться в личном и в командном зачетах.

В Матюшинское сельское поселение от Краснодарского края отправились Дарья Савина, Елизавета Шахова, Максим Коротыч, Александр Петров, Андрей Крючков, Валерия Коверга, братья Михаил и Дмитрий Брайко. Если в чемпионате России могут участвовать даже кандидаты в мастера спорта, то критерии допуска на Спартакиаду сильнейших оказались жестче.

«По моему мнению, сейчас поехали наиболее достойные, потому что допуск на Спартакиаду сильнейших идет по мастеру спорта России. Будем надеяться, что спортсмены вернутся с медалями», — сообщил и. о. директора СШОР Краснодарского края по стрелковым видам спорта Никита Плотников.

Дисциплины, в которых от кубанцев стоит ждать медалей: скоростная стрельба из малокалиберного пистолета, упражнение «стандарт» в стрельбе из малокалиберной винтовки и упражнение ВП-60 (пневматическая винтовка).

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