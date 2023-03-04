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Кубанский шпажист-паралимпиец получил бронзу чемпионата России по фехтованию

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-shpazhist-paralimpiets-poluchil-bronzu-chempionata-rossii-po-fehtovaniyu
Кубанский шпажист-паралимпиец получил бронзу чемпионата России по фехтованию
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Чемпионат России по фехтованию для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в Уфе и продлится до 5 марта.

Участие в состязаниях принимают 130 человек из 13 субъектов РФ. Краснодарский край представляет Артур Юсупов.

По итогам поединков среди саблистов и шпажистов он вошел в десятку лучших, получив девятое и седьмое места соответственно. В поединке на рапирах Юсупов завоевал бронзовую медаль.

«В крае физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья занимается более 90 тыс. человек. Их число ежегодно возрастает благодаря развитию отрасли, строительству новых объектов. Кубанские спортсмены имеют возможность тренироваться, демонстрировать свое мастерство на соревнованиях и завоевывать медали различного достоинства», — сказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Артур Юсупов — спортсмен «Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта». Он является чемпионом Паралимпийских игр в Токио, чемпионом России, мира и Европы, победителем этапов Кубка Мира по фехтованию на колясках. В 2020 году министерство спорта края признало его лучшим паралимпийцем Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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