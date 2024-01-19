Кубанский самбист стал лучшим в одной из номинаций премии «Сможем вместе»

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боевому самбо Федор Дурыманов признан лучшим в номинации «Патриотическое воспитание детей и молодежи, пропаганда семейных ценностей и ЗОЖ».

Награждение победителей всероссийской премии «Сможем вместе победить» пройдет 23 января в музее Победы в Москве.

Дурыманов — помощник атамана Кубанского казачьего войска, он постоянно проводит большую работу по популяризации спорта и патриотическому воспитанию, а также посещает с этой миссией новые регионы РФ.

«Федор Дурыманов занимается развитием детского спорта, проводит мастер-классы и уроки мужества, привозит гуманитарную помощь — тренировочную экипировку и инвентарь. Такие благотворительные проекты важны для воспитания духовно-нравственных и патриотических ценностей у молодого поколения. Так ребята получат дополнительную мотивацию для самореализации в спорте и в жизни», — сказал вице-губернатор, атаман ККВ Александр Власов.

Только в 2023 году в мастер-классах и тренировках Федора Дурыманова приняли участие более 10 тыс. детей ДНР и ЛНР, свыше 50 тыс. юных спортсменов Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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