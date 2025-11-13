Кубанский пожарный поддержал малыша, с которым не поздоровалась соседка

Все больше пожарных присоединяются к флешмобу, который запустил Георгий Петросян.

Спасатель решил поддержать маленького мальчика, которого проигнорировала соседка.

— Увидел ролик, где мальчик здоровается со всеми и не получает взаимности. Решили поддержать большой и дружной семьей МЧС.

Приветствия со всей страны говорят, что неравнодушных людей много. Приветы присылают из самых разных уголков страны: от Сибири до Калининграда. Такой реакции не ожидала даже сама мама воспитанного мальчика Анастасия Кондратюк.

«Когда я увидела это видео, у меня слезы навернулись. Это просто невероятно, когда люди объединяются, чтобы сделать какое-то одно крохотное доброе дело», — поделилась она.

Уже более 4,5 млн человек посмотрели видео мальчика. Все кадры флешмоба мама показывает ребенку. Сотни россиян записали ответные ролики с самым обычным приветствием.

Читайте также: бесплатные обучающие мастерские открыли для детей в Анапе.

Подпишись, здесь всегда интересно.