Кубанский поставщик грузовых запчастей на 38,6% повысил выработку при отгрузке

Оптимизацию процесса по приемке и отгрузке товара на предприятии провели в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Сотрудники компании «Алсфорт» совместно с экспертами Регионального центра компетенций освоили основы бережливого производства. За три месяца специалисты изучили систему 5С и производственный анализ, определили основные проблемы при приемке и отгрузке товара.

Так, для оптимизации работы исключили лишние перемещения работников по складу и провели перепланировку системы хранения. В итоге удалось увеличить выработку на 38,6%, сократить запасы в потоке и время протекания процесса на 25% и 33,5% соответственно.

«В современном мире, где скорость развития технологий растет с каждым днем, компании обязаны быть готовыми к постоянным изменениям. И здесь на помощь приходит национальный проект «Производительность труда», — подчеркнул глава минэкономики края Алексей Юртаев.

По словам министра, внедрение бережливых технологий позволяет кубанским предприятиям улучшить качество продукции или услуг, обеспечить эффективное использование ресурсов и предоставить своим сотрудникам более комфортные условия работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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