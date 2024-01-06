Краснодарский край вошел в число лидеров по бережливым образцовым учреждениям

Инновационные практики социальный сектор края внедряет в рамках проекта «Эффективный регион» при экспертной поддержке Регионального центра компетенций.

Сейчас на Кубани статус образца разных уровней уже подтвердили 22 организации, отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

«Проект «Эффективный регион» помог объединить усилия 12 органов исполнительной власти и 20 муниципальных образований края в выполнении важнейших инициатив. На данный момент в крае реализовано 588 бережливых проектов, обучено более 2,5 тыс. сотрудников. Это стало возможным благодаря систематическому подходу и нацеленности на результат. Также стоит отметить и успешное функционирование «Фабрик процессов» в образовательных организациях, которые стали мощным катализатором в подготовке высококвалифицированных кадров», — сказал Юртаев.

В этом году в регионе планируют создать Отраслевой центр компетенций в санаторно-курортной отрасли. Сейчас в этой сфере новаторские подходы предполагают потенциальную экономию в 2,2 млрд рублей. Проекты, которые направлены на совершенствование услуг по питанию, размещению и сервису, могут сократить время, затрачиваемое на операционные процедуры, и издержки на 30–80%. Это позволит укрепить лояльность посетителей, а также повысить качество обслуживания и туристическую привлекательность региона.

«Краснодарский край продемонстрировал хорошую динамику развития. Создание и поддержание культуры непрерывных улучшений в социальной сфере России — это фундамент устойчивого развития общества. Залог успеха каждого проекта, направленного на улучшение жизни граждан, заключается в постоянном стремлении к инновациям, совершенствованию процессов и приверженности к высоким стандартам качества», – сказал директор проекта АО «ПСР» Госкорпорации «Росатом» Сергей Ильин.

За прошлый год все поставленные в рамках проекты «Эффективный регион» цели эксперты РЦК перевыполнили. Среди них — цели по оказанию информационных и консультационных услуг, количеству проведенных образовательных мероприятий и организаций, внедряющих бережливые технологии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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