Кондратьев: для Краснодарской агломерации утвердили долгосрочный план развития

Документ подписала Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ. Об этом журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Краснодарская агломерация одна из крупнейших в России. В нее входят Краснодар с прилегающими муниципалитетами. Долгосрочный план социально-экономического развития Краснодарской агломерации рассчитан до 2030 года. Он включает в себя 9 инфраструктурных проектов на общую сумму почти 127 млрд рублей. Их реализация позволит привлечь не менее 171 млрд рублей инвестиций», — рассказал Вениамин Кондратьев.

План развития Краснодарской агломерации предполагает создание мультимодального транспортного хаба краснодарского аэропорта, развитие внутригородских железнодорожных перевозок, строительство скоростной автомобильной дороги в восточной части Краснодара протяженностью более 40 км, подъезда к Афипскому в Северском районе, Южного подъезда к Краснодару от трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский, реконструкцию участков федеральной дороги А-136, Западного подъезда к Краснодару, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Краснодарский край занял второе место в России по объему догазификации.