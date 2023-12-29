Краснодарский край занял второе место в России по объему догазификации

Программа догазификации стартовала в России в 2021 году по поручению президента Владимира Путина. В этом году Кубань вышла на второе место по объемам догазификации. Первое место заняла Москва. На третьем месте — Республика Башкортостан.

В 2023 году на Кубани исполнили 98% заявок на догазификацию. Газоснабжение подвели к участкам 33,7 тыс. домов.

«С начала действия программы подано 103,4 тыс. заявок, заключили 72,9 тыс. договоров, газ довели до границ 56,5 тыс. домов», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Год назад начали газифицировать и социальные объекты. За год подали заявки 95 образовательных и медучреждений. Из них приняли 50 заявок, по 39 заключили договоры.

В этом году к газу подключили участковую больницу в станице Черниговской Апшеронского района и офис ВОП в хуторе Песчаный Тбилисского района.

Жители Кубани также продолжают получать выплаты компенсаций или субсидий за газификацию внутри участков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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