Кубанский поселок Веселовка вошел в топ-5 пугающих туристов направлений

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Поселок Веселовка в Темрюкском районе занял пятое место среди направлений, куда россияне почему-то боятся приезжать. Рейтинг отзывов — 88 из 100.

Самый высокий рейтинг «пугающих» отзывов у города Пудож на реке Водла в Карелии — 79 из 100. На втором месте заброшенная железнодорожная платформа Псырцха в одноименном поселке в Новом Афоне — 80 из 100. На третьем — город Златоуст в Челябинской области — 84.

Четвертое место занял поселок Мускатный в Ростовской области — 87. На пятом — таманская Веселовка.

В топ-10 вошел поселок Катунь Алтайского края — 89. Последние места с рейтингом 91 из 100 заняли поселок Парголово Ленинградской области, город Киров, Северодвинск в Архангельской области и поселок Большое Исаково Калининградской области, сообщает пресс-служба сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

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