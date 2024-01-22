Кубанский кандидат в президенты РФ пообещал переименовать Волгоград в Сталинград

Об этом депутат Госдумы от Краснодарского края Николай Харитонов сообщил 22 января. Ранее партия КПРФ выдвинула его в кандидаты на президентские выборы.

Харитонов уверен, что Волгограду необходимо вернуть прежнее название — Сталинград. Город переименовали в 1961 году. С 1589 по 1925 годы он назывался Царицын.

«Что касается Волгограда — Сталинграда, без разговоров должно быть возвращено имя, там, где окончательно был переломлен хребет фашистской гидре», — сказал кандидат в президенты.

Харитонов добавил, что в Санкт-Петербурге ситуация с переименованием «особая». Он предложил вынести ее на референдум, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанского депутата Госдумы Николая Харитонова выдвинули кандидатом в президенты РФ. Его кандидатуру на президентские выборы 2024 года рекомендовал 22 декабря пленум ЦК КПРФ.