Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кубанский дзюдоист победил на международном турнире памяти Григория Веричева

Спорт
24.11.2022 14:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-dzyudoist-pobedil-na-mezhdunarodnom-turnire-pamyati-grigoriya-vericheva
Видео канала «Кубань 24»

Соревнования в честь чемпиона Европы и мира, призера Олимпийских игр Григория Веричева прошли в Челябинске.

Чемпион России в супертяжелой весовой категории Валерий Ендовицкий в финале одолел москвича Давида Бабаяна. Всего за медали сражались представители 31 региона России, а также дзюдоисты из Беларуси, Монголии, Таджикистана, Индии, Узбекистана и Израиля.

Читайте также: кубанские борцы греко-римского стиля завоевали семь медалей на турнире в Санкт-Петербурге.

Автор:
Евгений Резник
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Госдума запретила в России пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола
  4. В Новороссийске море снова окрасилось в красный цвет
  5. В полиции объяснили скопление силовиков в бронежилетах в центре Краснодара
  6. В Сочи будут судить приезжего мужчину, который застрелил прораба на стройке
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях