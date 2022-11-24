Кубанский дзюдоист победил на международном турнире памяти Григория Веричева

Видео канала «Кубань 24»

Соревнования в честь чемпиона Европы и мира, призера Олимпийских игр Григория Веричева прошли в Челябинске.

Чемпион России в супертяжелой весовой категории Валерий Ендовицкий в финале одолел москвича Давида Бабаяна. Всего за медали сражались представители 31 региона России, а также дзюдоисты из Беларуси, Монголии, Таджикистана, Индии, Узбекистана и Израиля.

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