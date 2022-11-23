Кубанские борцы греко-римского стиля завоевали семь медалей на турнире в Санкт-Петербурге
Спорт
23.11.2022 10:06
Чемпионам Кубани Ашоту Егизарову и Рустаму Сеидалиеву не было равных в городе на Неве. Они привезли золото всероссийских соревнований.
На этом турнире Дмитрий Чигирев выиграл серебро. Денис Пятигоров, Вадим Горохов и Тигран Микаелян стали третьими. Пятигоров представляет Лабинск, все остальные борцы — Краснодар.
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