Кубанские борцы греко-римского стиля завоевали семь медалей на турнире в Санкт-Петербурге

Видео канала «Кубань 24»

Чемпионам Кубани Ашоту Егизарову и Рустаму Сеидалиеву не было равных в городе на Неве. Они привезли золото всероссийских соревнований.

На этом турнире Дмитрий Чигирев выиграл серебро. Денис Пятигоров, Вадим Горохов и Тигран Микаелян стали третьими. Пятигоров представляет Лабинск, все остальные борцы — Краснодар.

Читайте также: кубанские борцы греко-римского стиля завоевали два золота и серебро.