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Кубанские борцы греко-римского стиля завоевали семь медалей на турнире в Санкт-Петербурге

Спорт
23.11.2022 10:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-bortsy-greko-rimskogo-stilya-zavoevali-sem-medalej-na-turnire-v-sankt-peterburge
Видео канала «Кубань 24»

Чемпионам Кубани Ашоту Егизарову и Рустаму Сеидалиеву не было равных в городе на Неве. Они привезли золото всероссийских соревнований.

На этом турнире Дмитрий Чигирев выиграл серебро. Денис Пятигоров, Вадим Горохов и Тигран Микаелян стали третьими. Пятигоров представляет Лабинск, все остальные борцы — Краснодар.

Читайте также: кубанские борцы греко-римского стиля завоевали два золота и серебро.

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