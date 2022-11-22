Кубанские борцы греко-римского стиля завоевали два золота и серебро

Видео канала «Кубань 24»

Международный турнир по греко-римской борьбе проходил в Минске.

Он был посвящен олимпийскому чемпиону Олегу Караваеву. В весовой категории до 97 кг не было равных экс-чемпиону мира Александру Головину, представляющему Новороссийск. Его земляк — Амаяк Осипов на турнире в Минске стал вторым в категории до 55 кг. Краснодарец Алан Остаев — лучший в весе до 87 кг.

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